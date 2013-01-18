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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 14:47 BJT

香港个股: 银基集团寻求配售高至4.6亿港元股份--销售文件

路透香港1月18日 - 据路透周五获得的销售文件显示,主要经销五粮液的银基集团 寻求配售高至4.6亿港元的股份,筹资所得款项将用于潜在收购等.

销售文件显示,银基集团拟按每股2.45-2.55港元,配售1.8亿股新股,筹资4.41-4.59亿港元.配售价较银基集团停牌前周四收市价2.67港元,折让4.5-8.2%.

银基集团还可视乎市场反应,增额配售多6,000万股股份,使最终筹资额有可能增至6.1亿港元.

是次筹资所得款项,将用于潜在收购、未来业务发展以及作一般营运资金.

中银国际负责是次配售安排.(完) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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