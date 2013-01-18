香港个股: 银基集团寻求配售高至4.6亿港元股份--销售文件

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月18日 - 据路透周五获得的销售文件显示,主要经销五粮液的银基集团 寻求配售高至4.6亿港元的股份,筹资所得款项将用于潜在收购等.
销售文件显示,银基集团拟按每股2.45-2.55港元,配售1.8亿股新股,筹资4.41-4.59亿港元.配售价较银基集团停牌前周四收市价2.67港元,折让4.5-8.2%.
银基集团还可视乎市场反应,增额配售多6,000万股股份,使最终筹资额有可能增至6.1亿港元.
是次筹资所得款项,将用于潜在收购、未来业务发展以及作一般营运资金.
中银国际负责是次配售安排.(完) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。