中国股市: 沪综指受经济数据提振收高1.4%,后市料续维持强势震荡

路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周五收涨1.4%,因稍早公布数据显示经济维持回暖 态势.分析师指出,虽然技术面调整压力始终存在,然而随着经济逐步企稳及市场信心进一步 增强,预计大盘仍将维持强势震荡态势,唯扬升空间有限. 沪综指 收报2,317.070点,涨32.161点或1.41%;本周该股指累计上涨3.3%.上海A 股今日成交额1,050亿元人民币,上日为1,029亿元. "技术面调整压力始终存在.今天促使指数明显波动的板块基本局限在第一批金融地产及 强周期行业,这说明数据本身对整个行情有一定支持度."中邮证券分析师程毅敏预计,"市场 将趋向活跃,但因权重股累计涨幅较大,指数扬升空间料难以再拓展,但震荡格局会继续演绎 下去". 统计局今日公布数据显示,2012年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,为连续七个 季度放缓后首次出现回升;去年全年经济增速则为7.8%,超出年初设定的7.5%目标;全年规模 以上工业增加值同比增长10%,社会消费品零售总额增长14.3%,固定资产投资增速为20.6%. 沪深300指数 收涨1.67%,报2,595.439点.沪深300指数2月合约 尾盘报2 ,611.6点,涨1.65%,成交量为809,210手.(完)