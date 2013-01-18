更新版 1-中国债市： 利率互换震荡走跌,主要受逆回购常态化消息刺激

(新增更多细节) 路透上海1月18日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周五震荡走跌,主要受中国央行将 允许12家公开市场一级交易商按日上报逆回购需求的消息刺激,资金面宽松预期升温,利率互换各期限品种应声 下行. 交易员并指出,随后因公布2012年GDP等宏观数据显示中国经济企稳回升,IRS利率曾出现短暂上探,但刺激 作用有限,随后又回落到早盘低点,不过今日下跌行情能否持续,仍需继续观察后续货币政策和经济走势. "GDP数据个人感觉还是偏中性,(带动IRS)涨得不多."上海一银行交易员表示. 而逆回购需求常态化的消息影响到底会持续多久,下跌是否会持续,亦有待更多观察.上海一商业银行交易 员表示,"现在还是外资助力在打压,我们也都有点纳闷,个人觉得那个(逆回购)消息对长端的影响应该没这么夸 张." 中国央行崭新的货币政策操作构架正逐渐浮出水面.公开市场逆回购将成为央行的常规工具,以更灵活调节 市场的短期流动性,且此举若能常态化,亦意味着央行在向设定市场基准利率的道路上更进一步.据三位业内人 士周五透露,央行将允许12家公开市场一级交易商按日上报逆回购需求. ? 中国公布2012年GDP同比增长7.8%,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数 据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.但经济增长基础并不牢固, 需进一步深化经济体制和结构改革. 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------- 今日 3.2325/3.3300 3.1630/3.2420 3.4510/3.5320 3.6540/3.7380 3.6650/3.9450 昨日 3.3000/3.4000 3.2660/3.3530 3.5120/3.6000 3.7120/3.8020 3.7050/4.0150 -------------------------------------------------------------------------------- 变动-0.0675/-0.0700 -0.1030/-0.1110 -0.0610/-0.0680 -0.0580/-0.0640 -0.0400/-0.0700 注: 以上数据均为按季度计算报价 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其 自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务 本金的交换.(完) (发稿 徐永; 审校 丁淑琴/曾祥进)