《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(1月14日-18日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周窄幅波动后近较一周前近收平.周初时中间价曾随 外盘冲高,一度逼近历史高位,令人民币升值预期升温,但美元价格下降亦刺激购汇需求,总体 价格基本保持平稳.市场人士称,春节以前市场料保持淡静,客盘需求不高,若无更多影响料保 持当前窄幅波动的行情. 公开市场操作: * 中国央行在公开市场已连续三周净回笼,本周规模为700亿元人民币.不过考虑到月底 及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,分析人士认为,届时央行应会加码资金投放平 滑市场波动. * 此外,消息人士并透露,央行将允许12家公开市场一级交易商按日上报逆回购需求.中 国央行崭新的货币政策操作构架正逐渐浮出水面.逆回购将成为其常规工具,以更灵活调节市 场的短期流动性,且此举若能常态化,亦意味着央行在向设定市场基准利率的道路上更进一步 . 债市: * 银行间债市当周现券收益率曲线下移中趋陡峭.经济增长数据如期显示短期仍在趋稳 复苏之中,从而令机构延续谨慎,更加倾向于买入短券过渡;资金面周中一度扰动现券,但逆回 购常态化的消息令中期资金预期更加稳定,助暖短期信用债;机构当前关注隔夜逆回购利率的 基准水平定位. 票据: * 中国票据市场转贴利率当周小跌中趋稳,供求方面收票需求依旧旺盛,出票机构有所增 加.进入1月下旬,月末信贷规模调整因素影响预计渐显,价格继续下行空间有限,届时料以盘 整为主,同时不排除临近月末时段小幅抬升的可能. 股市: * 中国股市 周五收报2,317.070点,一周累计上涨3.3%.虽然技术面调整压力始终 存在,然而随着经济逐步企稳及市场信心进一步增强,预计大盘仍将维持强势震荡态势,唯扬 升空间有限. 期市: * 沪铜当周探底回稳,对于美国债市上限以及中国需求的担忧一度压制铜价,不过随后美 国和中国的经济数据表现不错,令市场人气有所回暖.周五主力4月合约收报58,380元,较上周 微跌60元. 黄金: * 黄金价格当周延续反弹走势,美联储主席贝南克暗示联储并不急于撤回货币刺激政策, 金价因此再获助力.上海期金主力6月合约周五收报344.28元,较上周五涨2.89元,或0.85%.( 完) (整理 边竞/李宏薇/徐永/尹嫄婷/李然/曹巍浩; 审校 曾祥进)