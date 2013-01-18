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债券 | 2013年 1月 18日 星期五 15:27 BJT

欧元债市: 德债价格下跌,因二线国家融资顺利打击买需

然而交易员对美国提高举债上限谈判的担忧升温,料限制德债跌幅.

"标债非常顺利,且美国数据强劲,因此市场可能只是将焦点放在对德债不利的因素上,"一交易员表示.

"美国逢长周末.那可能会有一些空头回补.美国举债上限的问题还没解决,我想市场卖压不会太大."

德债期货 最新报142.59,较周四结算价下跌17个跳动点.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪; 审校 侯向明)
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