欧元债市: 德债价格下跌,因二线国家融资顺利打击买需

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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然而交易员对美国提高举债上限谈判的担忧升温,料限制德债跌幅.
"标债非常顺利,且美国数据强劲,因此市场可能只是将焦点放在对德债不利的因素上,"一交易员表示.
"美国逢长周末.那可能会有一些空头回补.美国举债上限的问题还没解决,我想市场卖压不会太大."
德债期货 最新报142.59,较周四结算价下跌17个跳动点.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪; 审校 侯向明)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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