亚洲橡胶: 跳涨3.5%至九个月高位附近,日圆走软刺激投机性买盘

"日圆疲弱周末前激励了投资人的投机买盘,下周期胶价格可能进一步上涨,测试320日圆的主要阻力."曼谷一交易员称. 上海期交所主力5月期胶合约 升375元人民币,收报每吨25,960元. 新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤3.04美元.(完)