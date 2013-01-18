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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 15:29 BJT

亚洲橡胶: 跳涨3.5%至九个月高位附近,日圆走软刺激投机性买盘

"日圆疲弱周末前激励了投资人的投机买盘,下周期胶价格可能进一步上涨,测试320日圆的主要阻力."曼谷一交易员称. 上海期交所主力5月期胶合约 升375元人民币,收报每吨25,960元. 新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤3.04美元.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪; 审校 石冠兰)
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