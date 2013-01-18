台湾债市: 102/2殖利率收高,中国乐观经济数据令债市承压

路透台北1月18日 - 台湾五年公债102/2殖利率周五收高,因良好的中国经济数据带动包含台股在内的亚洲股市上涨.此外,在亚洲时段交易的美债价格下跌,以及国库券标售利率高于预期,也令台债承压.

不过良好的公司债标售结果,多少令选择养券的多方信心受到支撑.交易商认为,在美国债务上限问题尚未底定前,台债料随国际盘与台股上下震荡.惟随着农历春节脚步逐渐接近,也要提防长假前的卖压出笼.下周102/2区间看在0.88-0.90%.

"国库券出乎我的意料,利率稍高了些,大概是公司债筹码供应偏多造成排挤."一证券商交易主管说.

台湾央行周五代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.63%,高于市场预期的0.60%附近.

另一证券商交易员则指出,包括中国与美国发布的数据都显示经济景气逐步好转,台债虽有资金及筹码面的保护,但也难逃殖利率盘整偏上的压力.短线因无特定事件影响,下周走势暂以中性看待.

官方数据显示,中国国内生产总值(GDP)第四季同比增长7.9%,高于第三季的增长7.4%.中国第四季经济增速超过市场预期的7.8%,并结束连续七个季度的放缓态势,在全球经济前景改观的背景下对风险交易是个利好.

全球晶圆代工龙头--台积电 今日稍早公布发行的五年期无担保公司债以1.23%定价,低于市场预估1.25-1.265%;七年期则以1.38%定价,符合市场预估的1.35-1.40;10年期以1.50%定价,市场预估在1.50-1.54%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 +0.65 0.8875 0.8850-0.8888 111.5

10 101/9 +0.55 1.1600 1.1580-1.1600 13.5

15 102/1 -0.40 1.4170 1.4170-1.4390 6.0

30 101/8 +1.00 1.7120 1.7100-1.7120 2.0

交易商认为,农历年前市场资金偏向宽松,对多方较为有利.不过也得留意无论公债与公司债的新筹码供给量也不少,将令追价买盘却步,在此情形下,债市殖利率变动空间将受限.

"方向并不明朗,短线抛补即可."一证券商交易主管说.

年期 期别 收盘价

30 101/8 1.7120

20 101/7 没有成交

15 102/1 1.4170

10 101/9 1.1600

5 102/2 0.8875