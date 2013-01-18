更新版-日本股市: 大涨2.9%,创1987年以来周线最长连升纪录

"安倍晋三成功提振了投资人信心.还需要有好的结果,虽然我们还不知道是否会有,但他提升了投资者风险偏好这一点非常正面."Commons资产管理公司的执行长Tetsuro Ii表示.

"外国投资人益发渴望增持日股."Ii称.

一欧系券商的交易员称,投资人正买进执行价在11,000点的期权看涨期权,约比日经指数当前水准高0.8%.

瑞士信贷是最新一家调高日本股市评等的券商,将日股短线调高至超配5%,预计日经年底目标在12,000点.

但瑞信也表示,"但我们对日股一年到五年的看法较为保守,因从人口统计角度来看欠佳,企业管理疲弱,基本财政预算赤字相当于GDP的9%."

部分市场人士质疑日经指数的涨势能否持续到日央行1月21-22日的会议后,称通胀目标的事已经反映在股价上了.

"我想很可能已触顶.成交量很高,但我认为要花一阵子来消化这些涨幅,人们应只是审慎乐观."Bayview资产管理的投资组合经理Yasuo Sakuma称.

Sakuma表示日经指数下周可能进入修正阶段.

东证股价指数 周五上涨2.4%至911.44点,创2011年3月1日地震以来的高点.成交热络38.6亿股换手.