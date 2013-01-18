更新版-日本股市: 大涨2.9%,创1987年以来周线最长连升纪录

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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"安倍晋三成功提振了投资人信心.还需要有好的结果,虽然我们还不知道是否会有,但他提升了投资者风险偏好这一点非常正面."Commons资产管理公司的执行长Tetsuro Ii表示.
"外国投资人益发渴望增持日股."Ii称.
一欧系券商的交易员称,投资人正买进执行价在11,000点的期权看涨期权,约比日经指数当前水准高0.8%.
瑞士信贷是最新一家调高日本股市评等的券商,将日股短线调高至超配5%,预计日经年底目标在12,000点.
但瑞信也表示,"但我们对日股一年到五年的看法较为保守,因从人口统计角度来看欠佳,企业管理疲弱,基本财政预算赤字相当于GDP的9%."
部分市场人士质疑日经指数的涨势能否持续到日央行1月21-22日的会议后,称通胀目标的事已经反映在股价上了.
"我想很可能已触顶.成交量很高,但我认为要花一阵子来消化这些涨幅,人们应只是审慎乐观."Bayview资产管理的投资组合经理Yasuo Sakuma称.
Sakuma表示日经指数下周可能进入修正阶段.
东证股价指数 周五上涨2.4%至911.44点,创2011年3月1日地震以来的高点.成交热络38.6亿股换手.
索尼 跳涨12.2%至六个月高位,成为盘面焦点之一,此前该公司宣布其美国子公司将位于纽约的美国总部大楼以11亿美元价格出售.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。