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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 11:05 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月21日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体         规模         期限     票面利率     债券类型      发行时间  
               (亿元人民币)     (年)
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 *国开行          至多60         1      周二招标     固息金融债    1/23-1/24
                  至多80         3              (为今年1-5期债增发) 
                  至多60         5
                  至多60         7
                  至多50        10

  注: *表示新增.(完）

 (整理 丁淑琴; 审校 边竞)

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