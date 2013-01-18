香港经济: 去年12月提交破产呈请宗数按月减16.4%,全年增7.5%

路透香港1月18日 - 香港破产管理署周五公布数据,去年12月份提交破产呈请书的数目为692宗,按月减少16.4%,按年则升15.7%.

根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,12月份发出接管/破产令的数目为625宗,按月减10.2%,按年则持平.

2012年全年,提交破产呈请书的数目累计为8,685宗,比对2011年的8,077宗增加7.5%.