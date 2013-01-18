香港经济: 去年12月提交破产呈请宗数按月减16.4%,全年增7.5%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月18日 - 香港破产管理署周五公布数据,去年12月份提交破产呈请书的数目为692宗,按月减少16.4%,按年则升15.7%.
根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,12月份发出接管/破产令的数目为625宗,按月减10.2%,按年则持平.
2012年全年,提交破产呈请书的数目累计为8,685宗,比对2011年的8,077宗增加7.5%.
香港10-12月的失业率降至3.3%,主要受惠近期畅旺的商业活动,并预料短期内大致保持低企.而政府对2012年香港的本地生产总值(GDP)预测增幅修订为1.2%.(完) 浏览香港经济相关新闻,请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。