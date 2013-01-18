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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 15:58 BJT

香港经济: 去年12月提交破产呈请宗数按月减16.4%,全年增7.5%

路透香港1月18日 - 香港破产管理署周五公布数据,去年12月份提交破产呈请书的数目为692宗,按月减少16.4%,按年则升15.7%.

根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,12月份发出接管/破产令的数目为625宗,按月减10.2%,按年则持平.

2012年全年,提交破产呈请书的数目累计为8,685宗,比对2011年的8,077宗增加7.5%.

香港10-12月的失业率降至3.3%,主要受惠近期畅旺的商业活动,并预料短期内大致保持低企.而政府对2012年香港的本地生产总值(GDP)预测增幅修订为1.2%.(完) 浏览香港经济相关新闻,请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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