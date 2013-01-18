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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 15:58 BJT

汇市简讯: 伦敦盘初美元/日圆续强,欧元/瑞郎清除1.2500障碍

0702GMT

* 美元/日圆涨0.3%;欧元/日圆涨0.4%;欧元/瑞郎涨0.5%;澳元/美元跌0.3%

* 美元/日圆触及90.21高点,受到日本当局谈话影响;90.25-30间卖压不轻

* 欧元/瑞郎清除1.2500障碍,触及1.2573;1.2655的费波那奇阻力位近在眼前

* 亚洲股市上涨,冒险意愿受到中国强劲国内生产总值(GDP)、12月零售销售及工业生产等数据支撑

* 今日稍晚将公布的数据包括英国零售销售及美国密西根大学消费者信心指数 (完)

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