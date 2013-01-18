汇市简讯: 伦敦盘初美元/日圆续强,欧元/瑞郎清除1.2500障碍

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 美元/日圆涨0.3%;欧元/日圆涨0.4%;欧元/瑞郎涨0.5%;澳元/美元跌0.3%
* 美元/日圆触及90.21高点,受到日本当局谈话影响;90.25-30间卖压不轻
* 欧元/瑞郎清除1.2500障碍,触及1.2573;1.2655的费波那奇阻力位近在眼前
* 亚洲股市上涨,冒险意愿受到中国强劲国内生产总值(GDP)、12月零售销售及工业生产等数据支撑
* 今日稍晚将公布的数据包括英国零售销售及美国密西根大学消费者信心指数 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。