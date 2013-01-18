更新版-日本政经: 安倍取消部分东南亚行程应对人质危机

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，因发生阿尔及利亚人质危机，首相安倍晋三取消了东南亚访问部分行程，并考虑提早返回国内。
阿尔及利亚军队突袭处于沙漠中的一处油气设施，试图解救包括日本人在内数百名人质，但却造成30名人质在交火中死亡，军方击毙至少11名伊斯兰武装分子。
“阿尔及利亚军队的行动让人遗憾，”菅义伟说道，并补充说日本提前并不知道这次行动。
菅义伟称，日本工程企业JGC 的三名日本工人经证实已经安全，但还有14名日本人下落不明。
菅义伟在政府召开危机应急小组会议后称，首相已取消与印尼日本侨民的午餐会，以便致力于应对阿尔及利亚人质危机。
“他考虑结束（与印尼总理）的峰会后就立即回国，”菅义伟说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。