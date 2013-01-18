更新版-日本政经: 安倍取消部分东南亚行程应对人质危机

(新增细节; 本文由路透中文网编译提供)

路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，因发生阿尔及利亚人质危机，首相安倍晋三取消了东南亚访问部分行程，并考虑提早返回国内。

阿尔及利亚军队突袭处于沙漠中的一处油气设施，试图解救包括日本人在内数百名人质，但却造成30名人质在交火中死亡，军方击毙至少11名伊斯兰武装分子。

“阿尔及利亚军队的行动让人遗憾，”菅义伟说道，并补充说日本提前并不知道这次行动。

菅义伟称，日本工程企业JGC 的三名日本工人经证实已经安全，但还有14名日本人下落不明。

菅义伟在政府召开危机应急小组会议后称，首相已取消与印尼日本侨民的午餐会，以便致力于应对阿尔及利亚人质危机。

“他考虑结束（与印尼总理）的峰会后就立即回国，”菅义伟说。(完)