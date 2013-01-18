普京顾问称俄罗斯不会撤销美国人收养禁令

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月18日 - 俄罗斯总统普京的儿童权益事务顾问阿斯塔霍夫（Pavel Astakhov）周四断然否决了示威者提出的撤销美国人收养本国儿童禁令的要求，指出俄方的禁令杜绝了俄罗斯儿童在美国被虐待及贩卖的现象。

上周日，成千上万的民众在莫斯科举行示威，抗议这部被杜马匆忙通过、以报复美国《马格尼茨基法案》（Magnitsky Act）的法案。《马格尼茨基法案》对被控践踏人权的俄罗斯人给予惩罚。

“不论发生什么抗议，已定之事……将不会撤销，这一点应当很明确，”阿斯塔霍夫在新闻发布会上说，他指的是1月1日起生效的美国人收养禁令。

他指出，在普京去年12月28日签署生效前，这项法案在杜马以压倒性优势获得了通过。俄罗斯杜马通过这项法案，不仅导致美俄关系更趋紧张，还激起批评人士的强烈抗议，他们称这项法案将加重俄罗斯孤儿的苦难。

2011年，俄罗斯被认为有超过65万名的孤儿，其中有约11万名孤儿被安置生活在各种国家机构。只有在多次未能在国内找到安置之所的情况下，这些孤儿才能获准被外国人收养。

阿斯塔霍夫通过详述一名俄罗斯儿童涉嫌遭美国收养父母的性虐待来为这部法案辩护，他还称有“蛇头”在美国贩卖俄罗斯儿童。

“如今，出口本国儿童的国家已经不多，更别说是贩卖儿童了，”他说道。他还称，外国收养机构“参与贩卖儿童”。(完)