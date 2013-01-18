路透专访: 白宫助手预计奥巴马第二任期将更为强势

纽约期市：ICE可可期货下跌，因技术因素和供应充足
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统奥巴马的一名高级助手周四称，奥巴马在第二任期中料更为强势，因为他将面对与共和党人的艰难周旋。
白宫副幕僚长Nancy-Ann Deparle在为奥巴马工作四年后将于周五离职，她是白宫职位最高的女性之一，也是奥巴马2010年医保改革的设计者。
Deparle在接受采访时表示，相信医保法案正在按计划执行，降低了医保成本，且尽管一些共和党州长比较担心，法案仍缓慢并在正常轨道上推进。
奥巴马提名的三个内阁人选无一名女性，一些人担忧他放弃多元化，Deparle则认为这样的担心没有必要。美国国务院、国防部和财政部长的提名人选都是白人男性。
“我从来没有从总统处感受到（放弃多元化），我一直感觉他身边有很强的女性。”
“我认为在鼓励美国民众参与推动我们希望从国会处得到的变革方面，（奥巴马）将采取更为强硬的策略。”
“我认为奥巴马会使用更多行政命令以达到目的，”Deparle说道。(完)
编译：李富强 发稿：张家伟
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。