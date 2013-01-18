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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 16:36 BJT

中港个股: 中海集运料去年业绩转亏为盈,净利约5.2亿元人民币

路透香港1月18日 - 中国集装箱海运企业--中海集装箱运输股份有限公司 周五发出"盈喜",料2012年度业绩将转亏为盈,料净利为5.2亿元人民币,主要受惠市场改善,且出售旧箱录得特殊收益.

中海集运的声明称,业绩转盈的主要原因为去年航运市场形势有所改善,集装箱运输需求回暖,运价逐步恢复.此外,公司采取措施力争航线效益最大化,使经营业绩取得了显着的改善.同时,公司亦抓住二手箱市场价格较高时机进行出售,实现较大增值.

该公司2011年度的净亏损为27.43亿元.该公司去年11月宣布以23亿元出售一批集装箱然后租回,料获得收益7.05亿元. (完)

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