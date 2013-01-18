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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 16:36 BJT

台湾央行: 共发行3,823.65亿台币存单,存单发行余额增7亿

路透台北1月18日 - 台湾央行周五公布,今日共发行3,823.65亿台币存单,若相较存单到期金额3,816.65亿,存单发行余额增加7亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 39天期 0.87 3,720.50 91天期 0.93 76.15 182天期 1.05 27.00

央行上日共发行281.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,799.55亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为负114亿台币;累计超额准备为负1,967亿台币,加计前期1%的超额准备为负488亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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