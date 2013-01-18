路透基点: 中宇卫浴邀请银行周一参观生产基地

路透香港1月18日 - 消息人士称,银行受邀于下周一前往中宇卫浴股份在中国福建省的生产基地现场参观.野村证券负责协调.

消息人士称,数家银行受邀以牵头行身份参贷,贷款规模可能为6,500万至1亿美元,期限三年.

据消息人士透露,费用可能为400个基点左右.

中宇卫浴1月2日称,为其全资子公司泉州中宇陶瓷有限公司获得了一笔3亿元人民币(4,800万美元)三年期贷款.贷款年利率为8%,贷款银行为渣打银行香港.该公司表示,贷款将用于美宇工业园卫浴生产基地二期建设,以及作为相关运营资本.

中宇卫浴股份在德国法兰克福上市,该公司在中国销售中宇品牌的水龙头和其他卫浴产品.根据其网站信息,该公司为美国、欧洲和其他地区的国际卫浴企业供应产品.其市值约为2.17亿欧元(2.90亿美元).(完)