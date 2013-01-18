路透基点: 中宇卫浴邀请银行周一参观生产基地

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月18日 - 消息人士称,银行受邀于下周一前往中宇卫浴股份在中国福建省的生产基地现场参观.野村证券负责协调.
消息人士称,数家银行受邀以牵头行身份参贷,贷款规模可能为6,500万至1亿美元,期限三年.
据消息人士透露,费用可能为400个基点左右.
中宇卫浴1月2日称,为其全资子公司泉州中宇陶瓷有限公司获得了一笔3亿元人民币(4,800万美元)三年期贷款.贷款年利率为8%,贷款银行为渣打银行香港.该公司表示,贷款将用于美宇工业园卫浴生产基地二期建设,以及作为相关运营资本.
中宇卫浴股份在德国法兰克福上市,该公司在中国销售中宇品牌的水龙头和其他卫浴产品.根据其网站信息,该公司为美国、欧洲和其他地区的国际卫浴企业供应产品.其市值约为2.17亿欧元(2.90亿美元).(完)
(编译 李春喜; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。