《离岸人民币综述》中港两地市场流动性现新措施,人民币短率料"维稳"

记者 李珊珊

路透香港1月18日 - 本周人民币境内外市场流动性安排都出现新措施,尽管力度不同,但预料都将使人民币资金市场更为平稳.特别是在RQFII(人民币合格境外机构投资者)制度扩容之际,将有助于减少离岸市场短期利率因为突发因素而大幅震荡.

香港金管局本周将人民币流动资金安排的时间由两个营业日缩短至一个营业日,也就是说银行若向金管局进行回购融通资金,可以提早一天在次日拿到资金.此外,金管局也将人民币期货计入未平仓净额的计算资产.金管局称将进一步支持离岸市场发展,但亦重申银行不应将此作为稳定的资金来源.

而对人民币未来利率走势影响更为显着的,则是中国央行计划将逆内购纳入常态性的公开市场操作.自此,人民币资金池的水阀将更为开关自如,央行调节水位的手法也将更为灵活.市场人士揣测,此将令在岸人民币流动性得到更多保障,大大加强了资金宽松的预期.

"听到这个消息,第一个想法是放心了,未来利率要走高的机率不大了."一中资证券债券交易人士说,"在岸和离岸的利率息息相关,在岸利率平稳,离岸就少了个牵制的负面因素."

业内人士透露,中国央行将允许公开市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求;此意味着央行开始尝试将逆回购作为常态工具,来满足市场的流动性需求.

香港人民币资金供给者仍以大型中资行为主,一旦境内银根吃紧,母行自顾不睱,亦连带影响离岸人民币供给.去年十一长假前,离岸人民币短期利率曾在短短一周的时间由1%左右大幅攀升至高见6、7%水平,近因是季底结算以及境内银根吃紧,更深层的结构性因素则是资金池成长停滞以及RQFII开通回流渠道,令滩平水浅的离岸市场难以承受一颗小石激起的千层浪头.

短期利率指标之一的离岸人民币经纪商的银行间同业拆息,隔夜品种本周五报 0.30/0.70%,与上周五水位差不多.

中国证监会主席郭树清本周透露将研究"RQFII 2",在未来新增的2,000亿元人民币额度中,将纳入港资金融机构,以及探讨加入个人投资者的可能性.市场揣测,金管局此时提出流动性优化措施,一方面也是为了缓和未来RQFII 2落实后对离岸资金水平的冲击.

渣打银行策略师刘洁在一份报告中说,"长期而言,金管局的流动性新措施将有助于降低利率波动,并进一步推动香港人民币业务发展."

人民币重回升值渠道,令离岸市场近几个月来银根相对充足,短期利率维持在较低水位.市场认为,中国经济稳步复苏,预计今年人民币升值幅度在2-3%,将有助于推动离岸资金池持续增长.

不过,随着A股回温以及境内债券收益率较高,市场亦关注未来资金回流的速度.

金管局最新资料显示,至去11月底香港人民币存款规模为5,710亿元.市场预期,12月人民币流入香港情况不错,至12月底存款规模有望超过前一年的5,885亿元.

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 3,940.0 11 2. 渣打 2,618.0 6 3. 法国巴黎银行 1,551.0 4 4. 澳洲国民银行 1,350.0 2 5. 农行 976.7 2

**本周市场动态**

--星展银行表示,根据其对香港企业所作的调查显示,未来12个月考虑使用人民币作为贸易结算货币的企业比重增加,且预料未来还有很大增长空间.

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告显示,不计中国及香港,澳大利亚使用人民币作为支付货币的排名在2012年11月已达到全球第四位.

--台湾最大外汇经纪公司--台北外汇公司计划推出人民币/美元换汇商品(SWAP),但没有时间表.