更新版 1-中国汇市: 人民币收盘微升,宏观数据符合预期对市场影响不大

* 人民币即期收盘微升

* 交投窄幅震荡,结汇盘略多

* 宏观数据符合预期对市场影响不大 (新增收盘报价)

路透北京1月18日 - 人民币兑美元即期 周五跟随中间价微幅收升.交易员称,市场成交清淡,客盘仍以结汇为主,汇价窄幅震荡.

受中国宏观数据等基本面回暖等因素影响,最近人民币/美元呈小幅升值态势,交易员称,中国周五公布年度宏观数据基本符合预期,目前看对市场的影响比较有限,预计到春节前市场都将维持清淡行情.

"市场不太活跃,客盘还是结汇的量多一些,...(宏观数据)目前看没有太大影响."上海一大型银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2154 6.2142 6.2163 6.2752 6.2767 6.2160

交易员并称,市场波动幅度较小,自营也没什么空间,更让市场交投显得清淡.

中国公布去年全年国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.

东京汇市日圆兑美元周五触及两年半低点,市场预期日本央行下周政策会议将采取大胆举措抗击通缩,因而进行布仓.

以下为北京时间16:32,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2790/10 6.2750

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.1900/10 6.1830

境内美元人民币一年期掉期 升水报960点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3114元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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