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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 16:50 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减14.95亿台币

路透台北1月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减14.95亿台
币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,799.55亿台币.上周存单发行量净
增107.25亿台币.

       日  期      到期量(亿)      发行量(亿)  增加/减少(亿)
  1月14日(一)           5,138           4,927           -211
  1月15日(二)              71             229           +158
  1月16日(三)         3,939.6        3,919.65         -19.95
  1月17日(四)           230.5           281.5            +51
  1月18日(五)        3,816.65        3,823.65             +7
       总  计       13,195.75       13,180.80         -14.95
 
             中长天期存单发行量                  
       日  期  91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿
                                                )
  1月14日(一)                88                27
  1月15日(二)                41                13
  1月16日(三)             80.15                26
  1月17日(四)                41                16
  1月18日(五)             76.15                27
       总  计             326.3               109
 (完)

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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