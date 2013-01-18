《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减14.95亿台币

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北1月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减14.95亿台 币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,799.55亿台币.上周存单发行量净 增107.25亿台币. 日 期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 1月14日(一) 5,138 4,927 -211 1月15日(二) 71 229 +158 1月16日(三) 3,939.6 3,919.65 -19.95 1月17日(四) 230.5 281.5 +51 1月18日(五) 3,816.65 3,823.65 +7 总 计 13,195.75 13,180.80 -14.95 中长天期存单发行量 日 期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿 ) 1月14日(一) 88 27 1月15日(二) 41 13 1月16日(三) 80.15 26 1月17日(四) 41 16 1月18日(五) 76.15 27 总 计 326.3 109 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。