敬告客户:全球外汇市场一周综述--PDF版本****

《中国报摘》--中国证券报4月14日
--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。
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--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日(五) 0430 日本工业生产(修正值) 2月 -- +2.0% 产能利用率指数(较前月) -- +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。