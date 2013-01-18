中国财政: 保持必要财政支出规模,确保对经济支持强度--财长

路透北京1月18日 - 中国经济持续回暖,新一年料在企稳回升基础上继续前行.财政部长谢旭人表示,今年将保持必要的财政支出规模,确保对经济增长的支持强度;并进一步完善分税制,完善结构性减税政策.

新华社周五援引他近日在财政部举行的部长办公会议上讲话称,今年要继续实施好积极财政政策,落实好支持小微型企业发展的各项财税政策,努力提高居民特别是中低收入群体的收入.

他并表示,要完善预算管理制度,进一步优化支出结构,严控一般性支出特别是"三公经费"支出,重点向医疗、社保和就业等民生领域倾斜.