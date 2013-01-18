中国财政: 保持必要财政支出规模,确保对经济支持强度--财长

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京1月18日 - 中国经济持续回暖,新一年料在企稳回升基础上继续前行.财政部长谢旭人表示,今年将保持必要的财政支出规模,确保对经济增长的支持强度;并进一步完善分税制,完善结构性减税政策.
新华社周五援引他近日在财政部举行的部长办公会议上讲话称,今年要继续实施好积极财政政策,落实好支持小微型企业发展的各项财税政策,努力提高居民特别是中低收入群体的收入.
他并表示,要完善预算管理制度,进一步优化支出结构,严控一般性支出特别是"三公经费"支出,重点向医疗、社保和就业等民生领域倾斜.
中国国家统计局今日稍早公布,2012年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,高于路透调查预估中值7.8%,为连续七个季度放缓后首次出现回升;去年全年经济增速则为7.8%,超出年初设定的7.5%目标;全年规模以上工业增加值同比增长10%. (完) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。