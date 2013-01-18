中国债市: 逆回购常态化消息推暖现券,资金预期更稳定致信用债表现更甚

路透北京1月18日 - 中国银行间债市周五现券走暖,信用债暖势更甚.市场人士表示,数据显示经济短期企稳回升态势,逆回购常态化消息令中期资金面预期更加稳定,现券收益率应声下行,信用债利差交易策略也变得更加盛行起来.

但是,市场人士亦指出,逆回购常态化后资金基准利率水平仍有待确定,仍需继续观察其影响.

"今天市场比较活跃,有逆回购常态化的消息."北京一大型银行资深交易员称,"对信用债的利好更明显一些,资金更稳定了,可以赚利差;利率债就无所谓,常规不靠养券获利的."

他进一步指出,个人认为逆回购常态化政策的影响偏中性,因为这项政策更多地会缓解个别时点的流动性紧张,对资金面边际影响并不会很大.

上海一大型银行交易员亦表示,其当前在沽出现券,且对IRS短期的暖势也仍在观察中,因尚未可知央行隔夜逆回购利率的定价"锚"水平,故其中期政策效应还有待进一步评估.

中国央行崭新的货币政策操作构架正逐渐浮出水面.公开市场逆回购将成为央行的常规工具,以更灵活调节市场的短期流动性,且此举若能常态化,亦意味着央行在向设定市场基准利率的道路上更进一步.据三位业内人士周五透露,央行将允许公开市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求.

银行间市场周五隔夜加权回购利率持稳,而七天和14天品种涨约10个基点(bp),央行公开市场部分一级交易商可按日报逆回购需求消息影响暂不明显.

中国2012年四季度经济保持回暖态势,消费和工业继续加速,投资也保持相对平稳.在政策力保稳增长的基调下,预计新一年宏观经济将在企稳回升基础上继续运行.

二级市场上,剩余期限9.60年的国债120015最新报价收益率 为3.5700%/3.5650%,上日末笔为3.5950%/3.5810%;剩余期限约0.48年的短期融资券12武钢CP003最新报价收益率 为4.0301%/3.9501%,较上日末笔4.1499%/4.1101%走低明显.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

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