路透基点: 铜陵有色金属1亿美元贷款可按两个层次参贷

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,铜陵有色金属集团控股有限公司1亿美元的2.5年本地定期贷款开始银团组建,分两个层次参贷.
据消息人士,承贷2,000万美元或以上的银行将获得牵头行头衔,综合收益226个基点.承贷低于2,000万美元的银行可获主办行头衔,综合收益为223个基点.
这笔分期偿还贷款的平均年期约为2.2年,利率较Libor加码220个基点.
贷款于周三早间推出,三井住友银行是唯一额度分配行,其拒绝置评.
回复截止日期为2月末.
消息称,所筹资金将用于营运资金.
铜陵有色是中国最大的产铜企业之一,位于安徽省.该公司亦从事贸易、科研设计、机械制造、建筑安装、井巷施工与旅游业务.
铜陵有色为深交所上市公司,2012年1-9月公司总收入为527.2亿元人民币(85亿美元),较上年增长1.3%.不过净利润较2011年同期下滑34.6%,降至6.77亿元人民币.
该公司截至去年第三季末的总资产为374亿元人民币.(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。