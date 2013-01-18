路透基点: 铜陵有色金属1亿美元贷款可按两个层次参贷

路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,铜陵有色金属集团控股有限公司1亿美元的2.5年本地定期贷款开始银团组建,分两个层次参贷.

据消息人士,承贷2,000万美元或以上的银行将获得牵头行头衔,综合收益226个基点.承贷低于2,000万美元的银行可获主办行头衔,综合收益为223个基点.

这笔分期偿还贷款的平均年期约为2.2年,利率较Libor加码220个基点.

贷款于周三早间推出,三井住友银行是唯一额度分配行,其拒绝置评.

回复截止日期为2月末.

消息称,所筹资金将用于营运资金.

铜陵有色是中国最大的产铜企业之一,位于安徽省.该公司亦从事贸易、科研设计、机械制造、建筑安装、井巷施工与旅游业务.

铜陵有色为深交所上市公司,2012年1-9月公司总收入为527.2亿元人民币(85亿美元),较上年增长1.3%.不过净利润较2011年同期下滑34.6%,降至6.77亿元人民币.

该公司截至去年第三季末的总资产为374亿元人民币.(完)