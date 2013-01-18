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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 17:45 BJT

表格: 英国12月零售销较上月下滑0.1%,低于预期的增长0.2%

零售销售量 12月 11月 11月前值 预估值 较前月%(经季节调整) -0.1 持平 (持平) 0.2 较上年同期% 0.3* 0.9 (0.9) 1.1

* 为4月以来较上年同期最小增幅.(完)

如欲参考原文报导,请点选 (编译 沈以文; 审校 王洋/侯向明)
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