《中国企业债发行日程表》--1月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================== *重庆涪陵国资 17 7 6.39% AA+ 1/21-1/23 国开证券 投资经营集团 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 温州开发区 10 7 6.49% AA+ 1/15-1/21 财通证券 国资经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;温州交通运输集团提供担保) ======================================================================================== 湘潭高新集团 8 7 6.90% AA- 1/15-1/22 东方花旗证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保) ======================================================================================== 巩义国资 10 7 6.70% AA- 1/18-1/22 宏源证券 投资经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保) ======================================================================================== 宁波东部新城 15 7 簿记区间6.3%-7.3% AA 1/21-1/22 中信建投 开发投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) 国开证券 ======================================================================================== 赣州发展投资 15 7 前五年6.60% AA 1/18-1/24 平安证券 控股集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)