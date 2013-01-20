重温稿-台湾货币市场: 下周提领新钞开始银行留心周转水位,短率先看持平

* 资金仍充裕

* 国库券标售结果略高于预期

* 各方留意下周周转金水位

记者 高洁如

路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周五仍在偏低水位.下周起银行开始领新钞,尽管市场资金还是充裕,但已有银行留心起周转金是否足够的问题,估计下周短率先在近期水位盘整.

交易人士表示,下周开始银行开始分批领新钞,虽有积数,但是也有银行认为若是各家银行一致缺周转金,拆借利率也不排除有向上走升的压力.

至于今日午间标售的182天期存单加权平均得标利率在0.63%,略高于预期.

一位外商银人士认为,外资汇入,外商银行的资金水位仍然很高,但"国库券利率比起一年期存单标售利率低了太多,且下周起进入过年前的资金需求旺季,银行下标更留心."

她也表示,若比起一年期存单1月初在0.717%,国库券的利率已经太低,使得银行认为还不如配置在央行存单更有收益性.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%,上日在0.387%.今日区间在0.295-0.43%,上日0.295-0.42%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日亦同.

**短票利率不变**

短票市场方面,票券商指出,今日银行买票意愿还不差,但周末的票量稍多,短票利率变化不大.

今日落点在农历年前的短票利率在0.72%,年后落点的短票利率在0.74%,上日在0.73-0.74%.

票券商人士认为,下周起银行开始领现金,虽有积数但周转水位可不足,有可能稍稍影响拆款、买票的意愿,短票利率先看持平本周.

台湾央行今日共发行3,823.65亿台币存单,若相较存单到期金额3,816.65亿,存单发行余额增加7亿.

下周存单到期金额共9,781.55亿,分别是周一3,619亿,周二94亿,周三2,681.7亿,周四211亿以及周五3,175.85亿台币.

拆款中心资料 显示,周五超额准备为258亿台币;累计至周日超额准备为负1,193亿台币,加计前期1%的超额准备为286亿台币.

**公债RP利率不变**

公债10天期附买回(RP)利率持平在区间.近期受外资于次级市场买进公司债影响,券商可交易的券源更加稀少,虽然下周将有台化 与华南金 等公司债交割,但恐仍无法满足市场需求.

有交易商表示,由于卖掉了公司债,因此向客户预告解券,纵然他们希望能寻求新的券源,但欲藉此调降RP利率不易.此外,也有交易商指出,今日有几家投信来自寿险业的申购款明显增加,使得找券需求更为急迫,但它们对利率仍相对坚持.

"我说利率开低一点就给券,但他们还是不愿意."一券商资金调度人士说.

不过也有一大型券商交易员强调,已对客户预告自下周开始微幅调降RP利率,因市场资金有增无减且券源稀缺.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80%,0.79%比例逐渐增加.