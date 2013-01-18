路透基点: 又有五家银行加入台湾联相光电三年期再融资贷款

路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报道,继台湾银行之后,又有五家银行加入联相光电的三年期再融资贷款,并担任牵头行兼簿记行.

贷款规模由14亿台币(4,800万美元)降至13.85亿.

目前六家牵头行包括:台湾银行(3.5亿台币),中国信托商业银行(3.5亿台币),第一商业银行(2.3亿台币),兆丰国际商业银行(1.8亿台币),台北富邦商业银行(7,000万台币)和台新国际商业银行(4,500万台币).

此外,台湾中小企业银行和华南商业银行分别提供1亿和6,000万台币贷款.

1月14日已经签署协议.

如先前报道,该贷款由工厂和机器作为抵押,其母公司联华电子股份提供担保.

贷款支付包含所有费用在内的最高价码为71.1个基点,利率较90天期商业票据利率加码60个基点,税前利率下限为1.8%.(完)