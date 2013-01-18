路透基点: 又有五家银行加入台湾联相光电三年期再融资贷款

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报道,继台湾银行之后,又有五家银行加入联相光电的三年期再融资贷款,并担任牵头行兼簿记行.
贷款规模由14亿台币(4,800万美元)降至13.85亿.
目前六家牵头行包括:台湾银行(3.5亿台币),中国信托商业银行(3.5亿台币),第一商业银行(2.3亿台币),兆丰国际商业银行(1.8亿台币),台北富邦商业银行(7,000万台币)和台新国际商业银行(4,500万台币).
此外,台湾中小企业银行和华南商业银行分别提供1亿和6,000万台币贷款.
1月14日已经签署协议.
如先前报道,该贷款由工厂和机器作为抵押,其母公司联华电子股份提供担保.
贷款支付包含所有费用在内的最高价码为71.1个基点,利率较90天期商业票据利率加码60个基点,税前利率下限为1.8%.(完)
(编译 李春喜; 审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。