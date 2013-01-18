香港个股: 华能新能源预计去年净利显着下跌,受累于限电和减排收入下降

路透香港1月18日 - 中国第三大风力发电商--华能新能源股份有限公司 周五称,预计去年度净利显着下跌,主要受累于部分地区限电以及减排收入下降.

该公司在联交所一份声明中称,预计2012年下半年经营情况较上半年有所改善,但预计全年净利同比仍有相当程度的下滑,主要由于国内部分地区限电加剧以及核证减排量项目的市场价格波动.

去年上半年,该公司净利为2.46亿元人民币,按年大跌63%.根据汤森路透I/B/E/S综合13名分析师预测,其全年净利为7.3亿元,按年减少29%.

华能新能源为中国最大发电商--中国华能集团旗下清洁能源分支.该股今天收升3.6%,报1.72港元.(完)

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