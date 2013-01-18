中国金融:即日启用公开市场短期流动性调节工具,七天期以内为主--央行

纽约期市：ICE可可期货下跌，因技术因素和供应充足
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
路透北京1月18日 - 中国人民银行周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.
该公告证实了路透早间关于中国央行逆回购常态化的报导.
"作为公开市场常规操作的必要补充,在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用."央行公告称,"进一步完善公开市场操作机制,提高公开市场操作的灵活性和主动性,促进银行体系流动性和货币市场利率平稳运行."
公告并称,央行根据货币调控需要,综合考虑银行体系流动性供求状况、货币市场利率水平等多种因素,灵活决定该工具的操作时机、操作规模及期限品种等,将采用市场化利率招标方式开展操作.
操作结果滞后一个月通过"公开市场业务交易公告"对外披露.可参与机构包括工商银行 、建设银行 等12家中国大中型银行.
路透此前报导,中国央行崭新的货币政策操作构架正逐渐浮出水面.公开市场逆回购将成为央行的常规工具,以更灵活调节市场的短期流动性,且此举若能常态化,亦意味着央行在向设定市场基准利率的道路上更进一步. (完) 参看详情,可点选中国人民银行网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。