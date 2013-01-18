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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 18:58 BJT

中国金融:即日启用公开市场短期流动性调节工具,七天期以内为主--央行

路透北京1月18日 - 中国人民银行周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

该公告证实了路透早间关于中国央行逆回购常态化的报导.

"作为公开市场常规操作的必要补充,在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用."央行公告称,"进一步完善公开市场操作机制,提高公开市场操作的灵活性和主动性,促进银行体系流动性和货币市场利率平稳运行."

公告并称,央行根据货币调控需要,综合考虑银行体系流动性供求状况、货币市场利率水平等多种因素,灵活决定该工具的操作时机、操作规模及期限品种等,将采用市场化利率招标方式开展操作.

操作结果滞后一个月通过"公开市场业务交易公告"对外披露.可参与机构包括工商银行 、建设银行 等12家中国大中型银行.

路透此前报导,中国央行崭新的货币政策操作构架正逐渐浮出水面.公开市场逆回购将成为央行的常规工具,以更灵活调节市场的短期流动性,且此举若能常态化,亦意味着央行在向设定市场基准利率的道路上更进一步. (完) 参看详情,可点选中国人民银行网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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