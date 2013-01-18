中港个股: 民生银行预计去年度净利同比增长35%,不良贷款率上升

路透香港1月18日 - 中国民生银行 周五公布,预计去年度净利同比增长35%,年末的不良贷款率上升.

该行在联交所发布的业绩快报显示,2012年度净利为375.55亿元人民币,上年同期则为279.2亿元;基本收益每股1.34元.

去年末的不良贷款率为0.76%,高于三季末的0.72%,也较2011年底上升0.13个百分点.

去年度该行各项存款总额1.93万亿元,贷款总额1.38万亿元,分别较2011年末增长17%及15%.

民生银行H股周五收升5.01%,报10.48港元;其A股升3.91%,报8.78元人民币.(完)

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