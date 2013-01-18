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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 20:14 BJT

英国央行: 委员麦卡弗蒂称重启资产买进计画效益有限,且附带通胀风险

路透伦敦1月18日 - 英国央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂周五表示:

* 尽快重启资产买进计画,并不能给英国经济多大的提振效益,且会带来通胀风险

* 英国CPI未来两年可能不会很快回到目标,因食品和管制价格上扬

* 量化宽松的效果现在看来比以前更不明显,融资换贷款计画可能会更有效

* 需求增强会提振生产力,但也会推高薪资压力 (完)
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