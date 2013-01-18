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市场报道 | 2013年 1月 18日 星期五 23:08 BJT

美国热股: 摩根士丹利盘初上涨,因第四季获利超市场预估

路透1月18日 - 摩根士丹利 公布第四季获利略超分析师预期,受助于证券销售和交易业务营收猛增,以及财富管理业务利润率强劲.

摩根士丹利周五盘初上涨1.29%,报22.05美元.(完)
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