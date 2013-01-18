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市场报道 | 2013年 1月 18日 星期五 23:23 BJT

美国热股: 斯伦贝谢早盘扬升,北美以外地区业务增长为第四季获利助力

路透1月18日 - 油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 公布第四季获利略高于近期预估,因北美以外地区的原油和天然气钻探服务需求强劲.此前获利预估曾有小幅下修.

斯伦贝谢周五早盘上扬1.50%,报74.87美元.(完)
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