版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 18日 星期五 23:35 BJT

美国热股: 通用电气第四季获利超出预估,股价早盘上涨

路透1月18日 - 通用电气 公布第四季获利增幅为7.5%,表现优于预期,该公司未交付设备订单总数亦大幅上涨.

通用电气周五早盘上扬2%,报21.70美元.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐