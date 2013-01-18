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市场报道 | 2013年 1月 18日 星期五 23:23 BJT

美国热股: 江森自控下挫3%,受累于季度获利大幅减少17%

路透1月18日 - 江森自控 季度获利大跌17%.该公司预计获利未来料进一步下挫,称因欧洲市场疲弱.

江森自控周五早盘下跌3%,报30.96美元.(完)
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