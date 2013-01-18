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市场报道 | 2013年 1月 18日 星期五 23:30 BJT

美国热股: 道富银行第四季获利因裁员而大涨,股价早盘劲扬

道富银行 表示将在全球范围内裁员约630人,占员工数量的2%左右.该行公布第四季净利走高26%.

道富银行周五早盘大涨5%,报52.80美元.(完)
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