版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 20日 星期日 13:38 BJT

CFTC报告: CBOT大豆期货1月15日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2013年1月8日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(532,386口)

156,100 76,737 89,153 230,101 307,771 475,354 473,661 57,032 58,725

较1月8日变动(未平仓合约:减少7,058口)

-1,082 435 8,182 -16,935 -15,264 -9,835 -6,647 2,777 -411

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.3 14.4 16.7 43.2 57.8 89.3 89.0 10.7 11.0

各类交易商数量(总计为436家)

153 114 157 109 131 347 336 (完)

(整理 张明钧; 审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐