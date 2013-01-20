版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 20日 星期日 13:39 BJT

CFTC报告: COMEX期铜1月15日持仓报告(表)

路透1月18日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年1月15日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(155,689口)

48,130 36,148 16,286 73,334 89,553 137,750 141,987 17,939 13,702

较1月8日变动(未平仓合约:减少556口)

1,116 1,510 -1,267 193 473 42 716 -598 -1,272

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.9 23.2 10.5 47.1 57.5 88.5 91.2 11.5 8.8

各类交易商数量(总计为205家)

70 64 38 45 49 141 132 (完)

(整理 张明钧; 审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐