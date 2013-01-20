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市场报道 | 2013年 1月 20日 星期日 13:39 BJT

CFTC报告: COMEX期金1月15日持仓报告(表)

路透1月18日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2013年1月15日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(447,773口)

192,955 47,839 34,546 156,010 341,123 383,511 423,508 64,262 24,265

较1月8日变动(未平仓合约:增加6,469口)

-914 -3,222 -13 3,907 10,548 2,980 7,313 3,489 -844

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.1 10.7 7.7 34.8 76.2 85.6 94.6 14.4 5.4

各类交易商数量(总计为332家)

182 70 77 56 44 279 162 (完)

(整理 张明钧; 审校 白云)

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