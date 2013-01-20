CFTC报告: CBOT玉米期货1月15日持仓报告(表)

企业并购：杜邦与FMC达部分资产互换交易，再度延后与陶氏合并案

路透3月31日 - 杜邦(DuPont)周五表示将买下FMC Corp的一个部门，且将旗下作物保护业务售予FMC，以换取欧盟批准其与陶氏化学(Dow Chemical)的合并案，并第三次推迟该交易的完成时间。