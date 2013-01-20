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市场报道 | 2013年 1月 20日 星期日 13:40 BJT

CFTC报告: CBOT玉米期货1月15日持仓报告(表)

路透1月18日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2013年1月15日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,192,286口)

366,755 138,092 165,717 513,878 672,856 1046350 976,665 145,936 215,621

较1月8日变动(未平仓合约:增加43,852口)

21,206 13,403 3,128 9,647 17,604 33,981 34,135 9,871 9,717

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.8 11.6 13.9 43.1 56.4 87.8 81.9 12.2 18.1

各类交易商数量(总计为735家)

179 149 182 227 332 503 589(完)

(整理 张明钧; 审校 白云)

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