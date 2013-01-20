中国证券: 北京将打造首都金融控股集团,支持上市公司再融资--报载

路透上海1月20日 - 据中国证券报周六报导,北京市政府近日发布相关意见,将从八方面支持上市公司发展.该文件提出,要借助市属金融上市公司,打造首都金融控股集团;并鼓励和支持上市公司再融资.
本次下发的题为关于加强对上市公司服务促进首都实体经济发展的意见提出,鼓励和支持上市公司采取增发、配股、发行可转换债券、公司债券等方式,扩大融资规模.对尚不具备再融资条件的上市公司,支持整合内部资源,提高效益,争取尽快达到再融资条件,对产业前景不佳、资产质量不高、经营业绩较差的上市公司,支持通过并购重组恢复再融资功能.
其次,要支持上市公司发展壮大;引导上市公司将募集资金用于改造提升传统产业和发展高新技术产业.上市公司在投资高新技术项目、市级以上重点项目时,实施政策鼓励,优先推荐.此外,支持上市公司实施横向并购,扩大市场份额、壮大资产规模;支持上市公司实施纵向并购,整合产业链、形成优势产业和产业集群;鼓励上市公司"走出去",实施跨国并购重组.
另外,要充分利用首都多层次资本市场的平台作用,鼓励上市公司参与资本市场金融创新,创新多样化的支付手段,提升公司核心竞争力.要引导社会资金成立产业基金、引导基金、并购重组基金,推动上市公司产业升级、并购重组.(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)