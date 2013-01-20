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市场报道 | 2013年 1月 20日 星期日 13:41 BJT

CFTC报告: NYMEX原油期货1月15日持仓报告(表)

路透1月18日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2013年1月15日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,495,149口)

354,130 127,379 493,237 564,730 804,346 1412097 1424962 83,052 70,187

较1月8日变动(未平仓合约:增加17,454口)

6,270 -5,703 15,680 -9,891 11,339 12,059 21,316 5,395 -3,862

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.7 8.5 33.0 37.8 53.8 94.4 95.3 5.6 4.7

各类交易商数量(总计为319家)

108 83 150 86 98 276 273 (完)

(整理 张明钧; 审校 白云)

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