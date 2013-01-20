CFTC报告: NYMEX原油期货1月15日持仓报告(表)

****敬告客户：台湾金融市场4月3-4日因假期休市，5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 台湾金融市场4月3日(周一)至4月4日(周二)因公共假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 如有任何建议或者意见，请发邮件给 guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
路透1月18日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2013年1月15日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,495,149口)
354,130 127,379 493,237 564,730 804,346 1412097 1424962 83,052 70,187
较1月8日变动(未平仓合约:增加17,454口)
6,270 -5,703 15,680 -9,891 11,339 12,059 21,316 5,395 -3,862
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.7 8.5 33.0 37.8 53.8 94.4 95.3 5.6 4.7
各类交易商数量(总计为319家)
108 83 150 86 98 276 273 (完)
(整理 张明钧; 审校 白云)
亲爱的客户，您好： 台湾金融市场4月3日(周一)至4月4日(周二)因公共假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 如有任何建议或者意见，请发邮件给 guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债
路透3月31日 - 杜邦(DuPont)周五表示将买下FMC Corp的一个部门，且将旗下作物保护业务售予FMC，以换取欧盟批准其与陶氏化学(Dow Chemical)的合并案，并第三次推迟该交易的完成时间。