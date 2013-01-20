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市场报道 | 2013年 1月 20日 星期日 13:42 BJT

CFTC报告: CBOT小麦期货1月15日持仓报告(表)

路透1月18日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2013年1月15日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(460,271口)

110,117 122,951 81,831 230,022 203,916 421,970 408,698 38,301 51,573

较1月8日变动(未平仓合约:减少12,007口)

1,300 -6,749 799 -17,309 -4,914 -15,210 -10,864 3,203 -1,143

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.9 26.7 17.8 50.0 44.3 91.7 88.8 8.3 11.2

各类交易商数量(总计为383家)

126 116 112 92 115 276 295 (完)

(整理 张明钧; 审校 白云)

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