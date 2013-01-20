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市场报道 | 2013年 1月 20日 星期日 13:43 BJT

CFTC报告: ICE棉花期货1月15日持仓报告(表)

路透1月18日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2013年1月15日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(174,938口)

68,287 27,590 14,124 75,415 122,379 157,826 164,093 17,112 10,845

较1月8日变动(未平仓合约:增加4,170口)

2,576 -1,019 -583 1,924 6,284 3,917 4,682 253 -512

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.0 15.8 8.1 43.1 70.0 90.2 93.8 9.8 6.2

各类交易商数量(总计为267家)

115 66 61 52 60 197 161 (完)

(整理 张明钧; 审校 白云)

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