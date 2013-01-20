《希腊财政焦点》 IMF预期希腊2015-16年融资缺口最多达95亿欧元

* 希腊经济今年可能再度萎缩

* 巴西反对向希腊拨放贷款

路透华盛顿1月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周五估计,希腊2015及2016年的融资缺口介于55-95亿欧元,并称欧洲已向其保证将会在援助计画的最后几年核发金援.

这是IMF首度估算2014年之后希腊国际援助计画的潜在融资需求.欧盟执委会在12月表示,2015及2016年两年内所需资金将达56亿欧元.

希腊为欧债危机的中心,自2010年中开始接获欧元区伙伴国及IMF数以百亿欧元计的紧急贷款以避免破产.希腊2013年经济可能连续第六年萎缩.

关于希腊如何降低庞大债务负担,IMF与欧洲间为此议题在11月呈现剑拔弩张的局面,恐将拖延下一笔援助金的核拨,而过去一年来援助计画遭逢选举及缺乏改革等种种挫折.

欧洲是否会在希腊没有进一步改革的情况下进一步提供金援的问题也随之浮现,让人担心希腊恐得退出欧元区.

IMF希腊计画主管Poul Thomsen向记者表示,欧洲已经承诺将继续援助希腊.融资的估算"仍受诸多不确定性因素影响",且将会定期重新评估.

根据IMF规定,贷款计画需要为12个月的期间取得完整融资,否则IMF就不会发放贷款.

Thomsen表示,希腊的计画在"2014年之前都获得完整融资",不过要说雅典当局在2014年底至2015年初是否有额外的融资需求仍为时过早.

Thomsen在与记者召开电话会议时表示,"欧洲伙伴承诺不论2015-2016年融资缺口有多大,都将会予以填补,尽管他们还没有明确做法,但这仍完全符合我们的政策...关键在于欧洲方面知道有缺口,且无论缺口多大他们都将必须填补."

**对希腊的曝险**

IMF理事会周三同意根据2,400亿欧元国际援助计画,支付下一道援助金32.4亿欧元给希腊;该国际援助计画的出资者包括IMF、欧盟及欧洲央行.

过去一直对IMF持有希腊的庞大曝险表示关切的巴西反对上述决议,称希腊中期内重回市场融资的前景"令人高度存疑".

"目前尚不明朗的是,当前计画是否有很大的成功把握,"IMF的巴西执委Paulo Nogueira Batista及其他10名拉美和亚洲委员在一份送交IMF理事会的声明稿中指出.

IMF人士亦对周五公布的文件提出质疑,称若希腊的计画"无法挽回地脱离正轨"、且欧洲也停止援助雅典当局时,希腊能否偿还IMF资金.

欧元区各国政府去年就一项希腊债务回购计画达成协议,这是解决希腊融资需求的连串措施之一.

Thomsen表示,欧洲方面并未明确说明将如何提供减轻债务负担的额外办法,但相关选项包括降低希腊贷款的利息.

"关键在于欧洲已经首度意识到,若欧洲没有对希腊进行某种形式的直接移转,则希腊债务将无以为继,而欧洲对于直接移转已经有所承诺,"Thomsen补充道.

Thomsen指出,对希腊的信心正在回升,投资人对希腊也恢复了兴趣,不过他警告称希腊仍面临重重挑战.

"与去年年中相较,信心有明显改善,"他说.

他称希腊新政府决心要查缉逃漏税并增加税收,不过目前这对税收尚无显着影响.(完)