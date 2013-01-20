重温稿-中国个股: 上柴股份拟斥资至多6,493万美元回购B股,B转H预期落空

路透上海1月20日 - 曾被市场认为是沪市B股转板H股最先试点的上海柴油机股份有限公司 周六公告称,拟斥资至多6,493万美元在二级市场上回购B股.这无疑使上柴的"B转H"概念的光环黯然退色.

公司公告显示,本次拟回购B股的价格不高于0.748美元/股(折4.70元人民币/股),回购期为股东大会通过后九个月内,回购股份数量不超过8,680万股,即不超过B股总股份的25%或总股本的9.99%.回购资金为公司自有资金.

如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,或回购B股总量达到8,680万股,则回购方案实施完毕,并视同回购期限提前届满.

中金公司担任上柴回购B股计划的独立财务顾问.

公告称,B股市场因历史原因,长期处于相当低迷的状态,上柴B股股价亦低迷,回购B股反映管理层和大股东对公司内在价值的肯定,同时回购亦将提升公司每股收益,有利于维护公司更为合理的股价表现.

上柴股份的控股股东为国内最大的汽车企业--上海汽车集团股份公司,上柴主要生产卡车、客车、工程机械、农用、船舶、发电机组用的柴油发动机、天然气发动机等.

在中集集团 去年底B股成功转板H股后,万科 和丽珠 及上柴近期相继停牌,以筹划重大事项,不少媒体预期这些公司都在筹划B转H事宜.万科周六刊登了B股转板H股的相关预案.