重温稿-中国个股: 万科B拟以介绍形式转板H股,现金选择权溢价5%

路透上海1月20日 - 中国最大房地产企业--万科企业股份有限公司 周六公告称,公司B股拟以介绍形式在香港联交所上市及交易,公司将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权,现金对价较停牌前B股价格溢价5%.

公告显示,公司拟将13亿1,495.5万股B股全部转为H股,B股股东可行使现金选择权,即以每股13.13港元获得现金对价.不过为符合香港联交所相关规定,若出现行使现金选择权的股份数超过B股总数的三分之一,则本次转板方案将不予实施,继续在深交所B股市场交易.

本次提供现金选择权的第三方包括大股东关联人华润集团及其下属公司、新加坡政府投资公司(GIC)、高瓴资本管理公司(Hillhouse)及其管理的基金.本次B转H方案还需获得公司股东大会、中国证监会及香港联交所等同意或批准.

万科指出,近年来公司在考虑未来国际化发展战略,香港等境外资本市场能够为公司提供更加广阔的业务平台,实施本次方案有利于提升公司的知名度,加强拓展公司的国际化业务,有利于公司充分利用境外资源及市场激励来进一步加强公司核心竞争力.

若万科B转板成功,万科将在香港市场拥有两个上市平台,万科旗下还有一家香港上市子公司--万科置业.

在中集集团 去年底B股成功转板H股后,万科和丽珠 及上柴股份 近期相继停牌,以筹划重大事项,不少媒体预期这些公司都在筹划B转H事宜.不过上柴股份周六公告其B股回购方案,其B转H预期暂落空.