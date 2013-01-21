《中国报摘》--中国证券报1月21日

* 头版头条:

--中国首次公开募股(IPO)在审企业财务核查启动半月有余,已有9家公司选择"退场".业内人士表示,自查力度之大、内部审核之细、时间之紧迫前所未有.并且化工、机械类拟上市公司业绩下滑可能性较大,或成撤回IPO申请的"高危"行业.

* 其他:

--为引导和规范上市公司以集中竞价交易方式回购股份行为,上海证券交易所对《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》进行了修订,鼓励股价持续低于每股净资产的;经营活动产生的现金流量持续为正,或有大量闲置资金的;资产负债率大幅低于行业平均水平的等七类公司回购股份.

--中国水电价格形成机制或面临重大调整,即水电上网电价将参照消纳地平均上网电价核定.近期发改委已在小范围内征求完意见,有关指导意见或在条件成熟后下发并实行.业内人士认为,此举将提高水电投资者收益,加大水电投资力度.

--银监会副主席蔡鄂生近日表示,银监会今年监管工作的首要任务是切实防范和化解金融风险,守住不发生系统性和区域性风险底线,尤其是关注影子银行的顺周期风险暴露问题,防范影子银行将风险传导到银行体系.

--中国证券投资基金业协会20日公布了最近入会的55家新会员名单,包括保险资产管理公司11家、证券公司2家、期货公司12家、QFII及其他境外机构6家、私募投资管理机构17家、媒体与其他服务机构7家.至此,基金业协会各类会员总数达234家.

--"11超日债"持有人会议即将召开.知情人士透露,与此前山东海龙、江西赛维"政府托底"的解决方式不同,超日债将不会从奉贤区政府直接获得资金援助.另一方面,当地政府和公司方面将与有关债务各方协商解决"11超日债"及其他公司债务的"路线图".

--多位专家日前出席2013中国经济形势分析与预测报告会时,预计今年中国宏观经济有望继续回暖,但经济增长仍面临诸多内外部不确定性因素,未来要采取稳定投资、加大"三农"投入、引导企业转型、解决产能过剩等措施,实现体制机制创新,以保证经济健康平稳运行.今年房地产市场的表现会相对平稳,可能稳中略升,房价不具备大幅度反弹条件.