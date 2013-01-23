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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:17 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月23日

(重发以修正内文格式)
    路透香港1月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.
7534港元 )
    
    美国股市周二收升,银行与商品类股引领标准普尔500指数升至五年收盘新高,道琼工业指数 上升62.
51点或0.46%,收报13,712.21;市场寄望全球经济继续复原. 
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       208.400   -0.90      23088            16.158      -0.01
 中国铝业                      12.890    0.94      23156             3.998      -0.06
 中国移动                      55.690   -1.54     230703            86.357      -0.40
 中国人寿                      51.690    0.06      53964            26.718      -0.31
 中石油                       144.520    0.16      54382            11.205       0.41
 中石化                       120.220    1.30      18431             9.321       0.12
 汇丰控股                      55.110   -0.34     204182            85.458       0.30
 中电信                        56.460   -0.84      17021             4.378       0.17
 中国联通                      16.740   -0.42     106957            12.979       0.15
 兖州煤业                      17.700    0.40      54432            13.724       1.06
 华能国际                      37.520    3.33      23919             7.273       0.17
 南方航空                      29.450    2.15       6113             4.567      -0.07
 东方航空                      23.670    0.77       2198             1.835     -50.53
 中芯国际                       3.160    2.60       7848             0.490      -2.00
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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