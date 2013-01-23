重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月23日

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
(重发以修正内文格式) 路透香港1月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7. 7534港元 ) 美国股市周二收升,银行与商品类股引领标准普尔500指数升至五年收盘新高,道琼工业指数 上升62. 51点或0.46%,收报13,712.21;市场寄望全球经济继续复原. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 208.400 -0.90 23088 16.158 -0.01 中国铝业 12.890 0.94 23156 3.998 -0.06 中国移动 55.690 -1.54 230703 86.357 -0.40 中国人寿 51.690 0.06 53964 26.718 -0.31 中石油 144.520 0.16 54382 11.205 0.41 中石化 120.220 1.30 18431 9.321 0.12 汇丰控股 55.110 -0.34 204182 85.458 0.30 中电信 56.460 -0.84 17021 4.378 0.17 中国联通 16.740 -0.42 106957 12.979 0.15 兖州煤业 17.700 0.40 54432 13.724 1.06 华能国际 37.520 3.33 23919 7.273 0.17 南方航空 29.450 2.15 6113 4.567 -0.07 东方航空 23.670 0.77 2198 1.835 -50.53 中芯国际 3.160 2.60 7848 0.490 -2.00 (完) (整理 梁慧仪)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分